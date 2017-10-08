Риккьярдо снял свои кривляния на оставленный Хэмилтоном смартфон

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, занявший третье место на "Гран-при Японии", после завершения торжественной церемонии на подиуме воспользовался оставленным победителем гонки Льюисом Хэмилтоном смартфоном, записав на гаджет гонщика "Мерседеса" видеоролик. В это время британец, который может стать чемпионом мира уже в следующей гонке, давал интервью представителям СМИ.

Отметим, что для Риккьярдо этот подиум стал первым за время выступления на этапе в Японии.