17:39 | Формула-1

Риккьярдо и Ферстаппен – лучшие во второй практике в Монако, Сироткин – 15-й


Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо установил новый рекорд круга во второй практике "Гран-при Монако" – 1.11,841. Второе время с отставанием 0,194 секунды показал его партнер по команде Макс Ферстаппен.

Себастьян Феттель ("Феррари"), Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), Кими Райкконен ("Феррари") и Валттери Боттас ("Мерседес") заняли места с третьего по седьмое.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 15-е время, уступив лидеру 1,706 секунды

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