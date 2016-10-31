Прост не понимает, за что был наказан Феттель

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает несправедливым наказание пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля после гонки "Гран-при Мексики". Немец, который в результате штрафа Макса Ферстаппена сначала поднялся на третье место, потом получил плюс десять секунд к своему времени и стал пятым.

– Борьба между Феттелем и Риккьярдо, за которую наказали Себастьяна, это то, чего мы ждем в гонках, – цитирует F1i Проста. – Это был высший пилотаж. Феттель оставил сопернику достаточно пространства для маневра, хотя борьба была жесткой. Там не было даже повода для расследования какого-то. Ферстаппен делает так часто во многих гонках.