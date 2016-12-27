Президент "Феррари": "Не думаю, что ограничение затрат в "Формуле-1" может сработать"

Президент "Феррари" Серджо Маркьоне критично отнесся к идее ограничения затрат команд "Формулы-1", которое должно повысить конкуренцию в чемпионате. Руководитель считает, что такое нововведение не сработает.

– Реальность такова, что "Формула-1" очень дорогой вид спорта, – цитирует The Sun Маркьоне. – Есть заводские команды, такие как "Рено" и "Мерседес", которые могут сосредоточиться на своем развитии в широком смысле, что и покроет их расходы. Цель снижения затрат интересна, но многое зависит от команд и как они будут к этому приспосабливаться. Но я не думаю, что такое может сработать. Проблема заключается в том, что эти ограничения будут работать в очень узких областях, что будет делать наши машины конкурентоспособными.

Я не знаю, насколько целесообразно использовался наш бюджет. Когда я смотрю на старые отчеты десятилетней давности и раньше, я делаю вывод, что "Феррари" не ограничивала себя в тратах. Если посмотреть на отчеты последних четырех-пяти лет, мы не сэкономили ни одного евро. Мы просто перераспределили свои расходы на другие сферы.