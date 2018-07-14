"Пирелли" хочет продлить контракт с "Формулой-1"

Глава программы "Формулы-1" в "Пирелли" Марио Изола отметил, что итальянская компания хочет продлить контракт с серией. Действующее соглашение шинников с "Формулой-1" заканчивается в конце 2019 года.

– Мы уже знаем, что хотим подписать новый контракт, – цитирует Auto Hebdo Изолу. – Ждем тендера от ФИА, который должен скоро появиться. У нас отличные отношения. Планы на будущее "Формулы-1" выглядят захватывающе. Очень много обсуждается по поводу правил на 2021 год. Возможно, перейдем на 18-дюймовые шины.