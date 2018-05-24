Пьер Гасли: "Я бы на месте Грожана извинился"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли подверг критике поведение Ромена Грожана в гонке "Гран-при Испании". Гонщик "Хааса" спровоцировал столкновение, в результате которого выбил из гонки Гасли.

– Я примерно 50 раз посмотрел видео инцидента, – цитирует F1i Гасли. – Всегда легко рассуждать постфактум. Но Грожан потерял машину, а потом сразу решил вернуться на трассу, что было слишком оптимистично. Он решил, что снова сможет войти в поток, после чего второй раз потерял машину. Если бы он просто широко вышел из поворота, это, конечно, привело к потере скорости, но зато он бы не выбил меня и Хюлькенберга. Я бы на месте Грожана извинился.