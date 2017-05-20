Пастор Мальдонадо: "Обязательно вернусь в "Формулу-1", когда проснусь и пойму, что время настало"

Бывший гонщик "Формулы-1" Пастор Мальдонадо заявил, что отклонил предложение вернуться в "Королевские гонки". По словам венесуэльца, он не выступает в "Формуле-1" потому что у него нет предложения, которое отвечало бы его запросам. На счету Мальдонадо, который выступал за "Уильямс" и "Лотус", одна победа – в "Гран-при Испании"-2012. После 2015 года Мальдонадо ушел из гонок. Во время выступлений в "Формуле-1" Мальдонадо поддерживала венесуэльская нефтяная компания PDVSA, которая по неофициальной информации вкладывала в контракт пилота до 46 миллионов долларов в год.

– У меня есть опыт и у меня были возможности вернуться в этом году, – приводит Motorsport слова Мальдонадо. – Я почти согласился, но потом решил отказаться. Если у меня нет хорошего предчувствия, если нет гарантий, что я хорошо справлюсь, то лучше держаться подальше. В общем, предложения я отклонил.

У экономики бывают взлеты и падения, поэтому я надеюсь, что скоро мы выберемся из этого положения и страна вновь станет сильной. – Не думаю, что в моем случае это важно. Возвращение все еще возможно, дело не только в спонсоре. Сейчас я не выступаю в гонках, потому что не хочу этого делать. Я понял, что в жизни есть вещи интереснее "Формулы-1". Но мне ее все равно слегка не хватает, потому что всю свою жизнь я посвятил автоспорту. Я начал гоняться, когда мне было шесть. Когда я проснусь и почувствую, что время настало, то обязательно вернусь.