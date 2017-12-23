Новый болид "Феррари" успешно прошел крэш-тесты

Болид "Феррари" на сезон 2018 года "Формулы-1" успешно прошел крэш-тесты ФИА, сообщает Autosport. Проверка автомобилей итальянской "конюшни" прошла неподалеку от Милана под наблюдением технического директора команды Маттиа Бинотто.

Отметим, что презентация болида (технический номер - 669) запланирована на 22 февраля. Разработкой нового автомобиля занималась техническая команда во главе с Симоне Рестой и Энрико Кардиле.

Ранее президент команды Серджио Маркионне заявлял, что новый болид вернет "Феррари" в борьбу за чемпионский титул уже в 2018 году.