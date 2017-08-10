Нико Росберг: "Не вижу, за счет чего "Феррари" будет идти в ногу с "Мерседесом"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что "Феррари" вряд ли создаст проблемы "Мерседесу" в нынешнем сезоне. По его словам, после летнего перерыва "Мерседес" должен доказать свое превосходство.

– "Феррари" хорошо поработала зимой, – цитирует F1i Росберга. – Но по ходу сезона нужно дорабатывать машину. И я сомневаюсь, что "Феррари" будет идти в ногу с "Мерседесом". В Бельгии мы увидим "Мерседес" в прекрасной форме. Не вижу, за счет чего "Феррари" сможет составить конкуренцию. Надо признать, что Феттель сложный соперник для Хэмилтона и Боттаса, но порой ему сложно контролировать эмоции.