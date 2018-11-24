Маркелов примет участие в тестах "Рено" после окончания сезона

Пилот программы развития "Рено" Артем Маркелов примет участие в тестах после окончания сезона, которые пройдут в Абу-Даби, сообщает Autosport. Россиянин сядет за руль болида RS18 28 ноября, а 27 ноября тестировать новую резину "Пирелли" будет призовой пилот "Рено" Нико Хюлькенберг.

Австралиец Даниэль Риккьярдо, который перейдет в "Рено" с 2019 года, не примет участия в этих тестах, поскольку ему не разрешила нынешняя команда "Ред Булл".

24-летний Маркелов ранее участвовал в тестах в Венгрии и Японии, также он выступал в первой практике "Гран-при России".