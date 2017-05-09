Марк Уэббер: "Кажется, Баттону не интересна гонка в Монако"

Бывший гонщик "Формулы-1" Марк Уэббер высказал мнение, что у Дженсона Баттона полностью отсутствует мотивация возвращаться на одну гонку в Монако, где британец должен заменить Фернандо Алонсо в "Макларене". Возвращение 37-летнего британца на одну гонку стало возможным благодаря участию Алонсо в "Инди 500".

– Дженсон в Монако никому не интересен, – приводит Motorsport слова Уэббера. – Он выедет, столкнется с проблемами с давлением топлива в первой практике, квалифицируется 17-м, сойдет на 12-м круге гонки. Ну и что, кого это волнует?

Дженсон не поехал на тесты в Бахрейн, он не воспринимает это серьезно. "Я хочу остаться в Америке и заниматься своим триатлоном, меня не волнуют тесты в Бахрейне". Для меня это удивительно.

Для Дженсона первая сессия в Монако будет командой: "А ну просыпайся!". Но кажется, ему это не интересно. Я не думаю, что он рвался к телефону (когда узнал о том, что Алонсо нужна замена).