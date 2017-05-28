Макс Ферстаппен: "Я проехал 77 кругов в трафике"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, ставший пятым по итогам "Гран-при Монако", заявил, что разочарован итогом уик-энда. Он отметил напряженный характер гонки.

– Разочаровывающее окончание чистого уик-энда, где все для меня складывалось хорошо, – приводит Autosport слова Ферстаппена. – Я считаю, что у меня был реальный шанс на подиум. Но это гонки. Я делал все возможное, чтобы приблизиться к Боттасу.

Да, вы можете сказать, что мы поехали на пит-стоп слишком рано или что нам следовало продлить первый отрезок, но о стратегии всегда легко судить после окончания соревнований.

Даже после того, как машина безопасности покинула трассу, я ехал на свежей резине, но на более широких автомобилях и в грязном потоке воздуха обгонять очень сложно. У меня не было ни единого шанса. Думаю, я проехал 77 кругов в трафике. Это не очень весело. По крайней мере, я сумел завершить гонку. Это единственный плюс для меня.