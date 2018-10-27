Макс Ферстаппен: "Второе место - тоже хороший результат"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - о квалификации "Гран-при Мексики", где он занял второе место. Первым стал его партнер Даниэль Риккьярдо.

- Квалификация сложилась для меня не лучшим образом. С самого начала у меня были такие же проблемы c двигателем, как и во второй тренировке, – цитирует Ферстаппена Autosport. – Двигатель работал не так, как мне хотелось, – задние колеса постоянно блокировались. Я постарался добиться максимума в этой ситуации и думал, что сделал достаточно. Но второе место – тоже хороший результат.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал последний, 20-й результат.

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