Льюис Хэмилтон: "Я сделаю все ради победы"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон утверждает, что готов на все в оставшихся четырех гонках сезона, лишь бы нивелировать преимущество своего напарника Нико Росберга в 33 очка и стать чемпионом. После летнего перерыва британец лидировал, однако после "Гран-при Сингапура" немец взял чемпионат под свой контроль.

– У нас осталось четыре гонки, и я как раз собираюсь выложиться на все сто, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Мне нужно просто приложить максимум усилий в каждый из оставшихся гоночных уик-эндов, бороться за каждую победу, а там дальше посмотрим. Я сделаю все ради этого.

Прежде всего мы возвращаемся в Штаты, а здесь, можно сказать, мой второй домашний "Гран-при". У меня прекрасные воспоминания из Остина. Из всего четырех "Гран-при" я трижды оказывался на первом месте, а в прошлом году здесь я завоевал свой титул. Это стало одним из самых ярких моментов в моей карьере.

Мне кажется, что американские поклонники приняли меня как своего, так что я постараюсь воспользоваться в этот уик-энд всей этой положительной энергией.