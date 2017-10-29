23:41 29 октября | Формула-1

Льюис Хэмилтон - чемпион мира-2017

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира по результатам "Гран-при Мексики". За две гонки до конца сезона британец стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя Себастьяна Феттеля из "Феррари". Отрыв Хэмилтона от немца достиг 56 очков.

Отметим, что 32-летний Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира, как тот же Феттель и Ален Прост. Больше титулов только у Хуана Мануэля Фанхио (5) и Михаэля Шумахера (7).

Британец также побеждал в 2008-м, 2014-м и 2015-м годах, в "Формуле-1" он выступает с 2007 года.

Всего Хэмилтон провел 206 гонок, одержал 62 победы, 116 раз поднимался на подиум, выиграл 72 поул-позишн и 38 раз показывал быстрейшее время на круге.

"Гран-при Мексики". LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Vagin

Хэм, с чемпионством!!!

00:06

RedMack2

Джерри. Без Тома. Ред Мак, я тебя, конечно, поздравляю с титулом Люси, но по части гнили они с Тефтели друг друга стоят._____Спс) По части гнили не согласен. Но спорить не буду) В такой день нужно праздновать!))))

23:58 29 октября

Джерри. Без Тома.

Ред Мак, я тебя, конечно, поздравляю с титулом Люси, но по части гнили они с Тефтели друг друга стоят.

23:53 29 октября

lexblade558

Люсю с победой. Палец проспал старт (см. повтор) , потом колесо проткнул англоафроамериканцу, потом героически вылезал из ж..ы, даже бестлап собрал, так что в целом молодец. По остальным сказать нечего

23:51 29 октября

RedMack2

Веттель лучший по гнили)))) Самый дутый чемпион - в этой гонке он это наглядно продемонстрировал))))) За такое по хорошему на гонку нужно дисквалифицировать. Просрал старт, а дальше по накатанной - выбивай конкурента...

23:48 29 октября

Бней Иегуда

Красавчик!))

23:47 29 октября

BookerUser

Мо-ло-дец!!!! Хэмильтон!!! Чтобы там ни было.... победителей не судят! Молодец!!

23:46 29 октября

marksan

fair____ Не звизди!

23:46 29 октября

fair

угораю с хемильтона,))) человек впервые узнал что такое синие флаги, Молодец Феттель, уделал чемпиона, оставшись с ним в конце пиллетона, старался прорываться, а чемптон только ныл, псевдочемпион Макс опять воспользовался падением Квята и выиграл, вот интересно как в следующем году будет выигрывать Макс, если Квяту ниже уже падать некуда)))) И да Феттель уделал в гонке чемпиона при всех равных, а в квалификации уделал псевдочемпиона Макса при всех равных, тот егерепенился два сегмента, но Феттель в третьем показал краснощекому свое место)))) отсюда вывод Феттель всем все доказал, в квалах ему нет равных, в гонках тоже нет равных, в прорывах только Макс не хуже Феттеля, отсюда вывод, Феттель лучший, только команда Феррари иногда тупит

23:42 29 октября