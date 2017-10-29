Льюис Хэмилтон - чемпион мира-2017

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира по результатам "Гран-при Мексики". За две гонки до конца сезона британец стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя Себастьяна Феттеля из "Феррари". Отрыв Хэмилтона от немца достиг 56 очков.
Отметим, что 32-летний Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира, как тот же Феттель и Ален Прост. Больше титулов только у Хуана Мануэля Фанхио (5) и Михаэля Шумахера (7).
Британец также побеждал в 2008-м, 2014-м и 2015-м годах, в "Формуле-1" он выступает с 2007 года.
Всего Хэмилтон провел 206 гонок, одержал 62 победы, 116 раз поднимался на подиум, выиграл 72 поул-позишн и 38 раз показывал быстрейшее время на круге.
He’s done it! 🏆🏆🏆🏆– Formula 1 (@F1) 29 октября 2017 г.
Congratulations @LewisHamilton, FOUR-time world champion!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/drd4GexvhD
Vagin
Хэм, с чемпионством!!!
00:06
RedMack2
Джерри. Без Тома. Ред Мак, я тебя, конечно, поздравляю с титулом Люси, но по части гнили они с Тефтели друг друга стоят._____Спс) По части гнили не согласен. Но спорить не буду) В такой день нужно праздновать!))))
23:58 29 октября
Джерри. Без Тома.
Ред Мак, я тебя, конечно, поздравляю с титулом Люси, но по части гнили они с Тефтели друг друга стоят.
23:53 29 октября
lexblade558
Люсю с победой. Палец проспал старт (см. повтор) , потом колесо проткнул англоафроамериканцу, потом героически вылезал из ж..ы, даже бестлап собрал, так что в целом молодец. По остальным сказать нечего
23:51 29 октября
RedMack2
Веттель лучший по гнили)))) Самый дутый чемпион - в этой гонке он это наглядно продемонстрировал))))) За такое по хорошему на гонку нужно дисквалифицировать. Просрал старт, а дальше по накатанной - выбивай конкурента...
23:48 29 октября
Бней Иегуда
Красавчик!))
23:47 29 октября
BookerUser
Мо-ло-дец!!!! Хэмильтон!!! Чтобы там ни было.... победителей не судят! Молодец!!
23:46 29 октября
marksan
fair____ Не звизди!
23:46 29 октября
fair
угораю с хемильтона,))) человек впервые узнал что такое синие флаги, Молодец Феттель, уделал чемпиона, оставшись с ним в конце пиллетона, старался прорываться, а чемптон только ныл, псевдочемпион Макс опять воспользовался падением Квята и выиграл, вот интересно как в следующем году будет выигрывать Макс, если Квяту ниже уже падать некуда)))) И да Феттель уделал в гонке чемпиона при всех равных, а в квалификации уделал псевдочемпиона Макса при всех равных, тот егерепенился два сегмента, но Феттель в третьем показал краснощекому свое место)))) отсюда вывод Феттель всем все доказал, в квалах ему нет равных, в гонках тоже нет равных, в прорывах только Макс не хуже Феттеля, отсюда вывод, Феттель лучший, только команда Феррари иногда тупит
23:42 29 октября