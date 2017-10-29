Льюис Хэмилтон - чемпион мира-2017

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира по результатам "Гран-при Мексики". За две гонки до конца сезона британец стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя Себастьяна Феттеля из "Феррари". Отрыв Хэмилтона от немца достиг 56 очков.

Отметим, что 32-летний Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира, как тот же Феттель и Ален Прост. Больше титулов только у Хуана Мануэля Фанхио (5) и Михаэля Шумахера (7).

Британец также побеждал в 2008-м, 2014-м и 2015-м годах, в "Формуле-1" он выступает с 2007 года.

Всего Хэмилтон провел 206 гонок, одержал 62 победы, 116 раз поднимался на подиум, выиграл 72 поул-позишн и 38 раз показывал быстрейшее время на круге.

"Гран-при Мексики". LIVE!