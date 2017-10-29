14:22 | Формула-1

Квят может стать третьим пилотом в "Форс Индии"?


Российский пилот Даниил Квят является кандидатом на место резервного пилота "Форс Индии", утверждает Auto Motor und Sport. Основной гонщик команды Эстебан Окон по завершении сезона 2018 года может уйти в "Мерседес".

– В прошлом мы сделали так, что наши резервные пилоты в лице Антонио Льюцци, Пола ди Ресты и Нико Хюлькенберга получали место боевого гонщика, – отметил операционный директор "Форс Индия" Оттмар Зафнауэр.

Напомним, что "Ред Булл" исключил Квята из своей системы перед тремя заключительными гонками сезона, а ранее он пропустил этапы в Малайзии и Японии.

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