Квят и Феттель получили дополнительные наказания по итогам "Гран-при Мексики"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят получил два штрафных балла в свою гоночную лицензию по итогам "Гран-при Мексики". Как сообщает F1i, это наказание было выписано за поведение россиянина во время обгона Ромэна Грожана, когда он покинул пределы трассы и получил преимущество. Таким образом, у Квята уже семь штрафных баллов в нынешнем сезоне. Пилот пропускает следующую гонку, когда набирает двенадцать баллов.

Также двумя баллами наказан Себастьян Феттель из "Феррари" за блокировку Даниэля Риккьярдо. У немца уже шесть штрафных баллов в сезоне.