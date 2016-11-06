17:06 | ФОРМУЛА-1

Квят и Феттель получили дополнительные наказания по итогам "Гран-при Мексики"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят получил два штрафных балла в свою гоночную лицензию по итогам "Гран-при Мексики". Как сообщает F1i, это наказание было выписано за поведение россиянина во время обгона Ромэна Грожана, когда он покинул пределы трассы и получил преимущество. Таким образом, у Квята уже семь штрафных баллов в нынешнем сезоне. Пилот пропускает следующую гонку, когда набирает двенадцать баллов.

Также двумя баллами наказан Себастьян Феттель из "Феррари" за блокировку Даниэля Риккьярдо. У немца уже шесть штрафных баллов в сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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george64

Да Грожан сам выдавливал Квята, потому тоже за трассой оказался. И куда было деваться Квяту?

17:58

ROMEO

два валенка - пара

17:53

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