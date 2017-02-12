Кевин Магнуссен: "В новом сезоне DRS будет играть большую роль"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен считает, что новый регламент "Формулы-1" поможет более эффективно использовать систему DRS. Предполагается, что новые болиды станут быстрее и будут обладать большим сцеплением с дорогой.

– Думаю, что DRS будет играть большую роль в новом сезоне, – цитирует F1i Магнуссена. – С новой аэродинамикой включение DRS будет ощущаться очень сильно, что позволит совершать обгоны увереннее. Хотя говорят, что обгонять будет сложнее. Только практика покажет, как все получится. Я с нетерпением жду, когда можно будет опробовать новую машину.