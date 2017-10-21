Хэмилтон показал лучшее время в третье практике "Гран-при США", Квят – последний

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третье практике "Гран-при США" – 1.34,478, обновив рекорд трассы, установленный им вчера. Вторым стал Себастьян Феттель ("Феррари"), третьим – Валттери Боттас ("Мерседес"), четвертым – Кими Райкконен ("Феррари").

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал последний результат – россиянин пожаловался по радио на проблемы с креплением педалей. После 6 кругов он отправился в боксы и больше на трассе не появлялся. Отметим, что ранее на болиде Квята заменили коробку передач.