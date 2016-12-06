Хэмилтон блокирует переход Алонсо в "Мерседес"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон против прихода в команду гонщика "Макларена" Фернандо Алонсо, информирует Marca. Сообщается, что англичанин, работавший с испанцем в британской конюшне, уважительно относится к Алонсо, но не хочет прихода в команду столь же статусного пилота.

Ранее сообщалось, что Алонсо является главным претендентом на вакантное место второго гонщика "Мерседеса". Ранее команду покинул Нико Росберг, ставший по итогам сезона-2016 новым чемпионом мира.