Хельмут Марко не стал опровергать слухи о переговорах между "Торо Россо" и "Хондой"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко не стал отрицать переговоров с "Хондой" о сотрудничестве в сфере поставки двигателей для "Торо Россо". Ранее появилась информация о том, что в 2018 году "Хонда" хочет поставлять моторы дочерней команде "Ред Булла".

За подтверждением или опровержением слухов журналисты El Confidencial обратились к Марко, однако он воздержался от комментариев, сказав: "Посмотрим".

В "Хонде" ранее подтвердили, что ведут переговоры с другими командами, но не называли их.