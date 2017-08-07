09:49 | ФОРМУЛА-1

Хельмут Марко не стал опровергать слухи о переговорах между "Торо Россо" и "Хондой"

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Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко не стал отрицать переговоров с "Хондой" о сотрудничестве в сфере поставки двигателей для "Торо Россо". Ранее появилась информация о том, что в 2018 году "Хонда" хочет поставлять моторы дочерней команде "Ред Булла".

За подтверждением или опровержением слухов журналисты El Confidencial обратились к Марко, однако он воздержался от комментариев, сказав: "Посмотрим".

В "Хонде" ранее подтвердили, что ведут переговоры с другими командами, но не называли их.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zolton

Туши свет!!!

11:58