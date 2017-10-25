Хельмут Марко: "Квят больше не вернется"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко заявил, что не видит будущего для пилота Даниила Квята в "Формуле-1". Он также добавил, что сезон закончат Пьер Гасли и Брендон Хартли.

– Квят больше не вернется. Мы считаем, что ему не удастся исправиться в долгосрочной перспективе, – приводит Auto Bild слова Марко. – В оставшихся гонках выступят Гасли и Хартли, а дальше посмотрим.

Напомним, 23-летний Квят был отстранен от участия в "Гран-при Малайзии" и "Гран-при Японии", его место занял Гасли. На "Гран-при США" в составе "Торо Россо" россиянин занял десятое место.

Напомним, что Квят является членом гоночной программы "Ред Булл" с 2010 года. Его контракт рассчитан еще на два года.