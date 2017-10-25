Хельмут Марко: "Квят больше не вернется"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко заявил, что не видит будущего для пилота Даниила Квята в "Формуле-1". Он также добавил, что сезон закончат Пьер Гасли и Брендон Хартли.
– Квят больше не вернется. Мы считаем, что ему не удастся исправиться в долгосрочной перспективе, – приводит Auto Bild слова Марко. – В оставшихся гонках выступят Гасли и Хартли, а дальше посмотрим.
Напомним, 23-летний Квят был отстранен от участия в "Гран-при Малайзии" и "Гран-при Японии", его место занял Гасли. На "Гран-при США" в составе "Торо Россо" россиянин занял десятое место.
Напомним, что Квят является членом гоночной программы "Ред Булл" с 2010 года. Его контракт рассчитан еще на два года.
dr.dimok82
kamaz505 никак просить не будут - молодежь наберут - благо там с запасом молодых переспективных
10:59
kamaz505
хмммммм, а если "эти" не поедут? и будут в конце пелетона на оставшихся гран-при....как интересно будут просить вернуться Квята......
10:52
dr.dimok82
Пиарасты - опять "дальше посмотрим" - давно бы искать начать место - может и нашел бы. А так ...
10:50
tryam
он считает..старый пердунишка))) скажи прямо что не удалось договориться...
10:43
Рюрик 09
Дело пришло к своему логическому завершению.
10:38