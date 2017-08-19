Гюнтер Штайнер: "Мы не видели, чтобы у Магнуссена были проблемы с трудовой этикой"

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер не понимает, почему пилота его команды Кевина Магнуссена стали критиковать за манеру работы. У датчанина возник конфликт с Нико Хюлькенбергом, который назвал его поведение грязным, а в "Макларене" говорили про плохую трудовую этику Магнуссена, который ранее выступал за эту команду.

– Я не знаю, откуда берется критика про его работу, – цитирует Motorsport Штайнера. – С Кевином работает менеджер, он ему во всем помогает. Я не знал его три года назад, поэтому не могу сказать, каким он был раньше. Но не заметил, что ему в работе чего-то не хватает. Он интроверт, но это его личность, его дело. Главное, что он выполняет свою работу. Он полезен для команды.