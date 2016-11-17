Гутьеррес ведет переговоры с "Заубером" и "Манором"

Пилот "Хааса" Эстебан Гутьеррес сохраняет шансы остаться в "Формуле-1" на сезон-2017. С составами на 2017 год не определились только в "Заубер" и "Манор". Мексиканец подтвердил, что ведет переговоры с обеими командами.

– На следующий сезон осталось только два варианта, и мы ведем переговоры, – цитирует Autosport Гутьерреса. – Еще ничего не решено, но, думаю, мы узнаем больше на следующей неделе.

Напомним, что 25-летний гонщик уже выступал за "Заубер" в сезонах-2013 и 2014.