08:34 | ФОРМУЛА-1

Гутьеррес ведет переговоры с "Заубером" и "Манором"

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Пилот "Хааса" Эстебан Гутьеррес сохраняет шансы остаться в "Формуле-1" на сезон-2017. С составами на 2017 год не определились только в "Заубер" и "Манор". Мексиканец подтвердил, что ведет переговоры с обеими командами.

– На следующий сезон осталось только два варианта, и мы ведем переговоры, – цитирует Autosport Гутьерреса. – Еще ничего не решено, но, думаю, мы узнаем больше на следующей неделе.

Напомним, что 25-летний гонщик уже выступал за "Заубер" в сезонах-2013 и 2014.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38259-guterres-podtverdil-fakt-peregovorov-s-sauber-i-manor

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