Франц Тост: "Наследие "Хонды" внушает доверие"

Глава "Торо Россо" Франц Тост отметил, что доволен началом сотрудничества между его командой и "Хондой". Японская компания будет поставлять двигатели "Торо Россо" с 2018 года.

– Это очень интересная задача, надеюсь, что обе стороны выиграют от этого сотрудничества, – цитирует F1i Тоста. – У "Хонды" богатая история в "Формуле-1". Она начинается с 1964 года, когда у "Хонды" появилась заводская команда. В качестве моториста "Хонда" выиграла пять чемпионских титулов. Это большое наследие, которое внушает доверие.