"Формула-Е" не будет вслед за "Формулой-1" отказываться от грид-герлз

Генеральный промоутер "Формулы-Е" Алехандро Агаг считает бессмысленной дискуссию о том, что в автоспорте следует заменить грид-герлз. Ранее руководство "Формулы-1" приняло решение представлять гонщиков на стартовой решетке с нового сезона не с помощью девушек с табличками, а с помощью детей.

– Я не думаю, что сейчас это приоритетная дискуссия, – цитирует F1i Агага. – В "Формуле-Е" мы иногда используем грид-герлз, иногда грид-кидз. В этом нет ничего плохого. Это часть традиций автоспорта. "Формула-Е" продолжит эти традиции.