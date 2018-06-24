Феттель признан пилотом дня на "Гран-при Франции"

Болельщики назвали гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля лучшим пилотом "Гран-при Франции", сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Немецкий гонщик финишировал на пятом месте, хотя имел шансы остаться вообще без очков. На старте гонки Феттель столкнулся с представителем "Мерседеса" Валттери Боттасом и отправился в боксы на замену антикрыла. После этого он вернулся на трассу на 17-й позиции и начал свой героический прорыв. При этом за инцидент с Боттасом стюарды наказали Феттеля, добавив пять секунд к итоговому результату. Однако Феттель, последовательно обгоняя одного конкурента за другим, доехал до пятого места и набрал 10 очков.

Напомним, что "Гран-при Франции" выиграл представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым и третьим пришли Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Кими Райкконен ("Феррари"), соответственно.

После восьми этапов Феттель занимает вторую строчку в личном зачете, имея в активе 131 очко. Немецкий пилот уступает лидеру зачета Хэмилтону 14 баллов.