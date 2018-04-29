Ферстаппен и Риккьярдо получили предупреждения после столкновения

Комиссары "Гран-при Азербайджана" вынесли предупреждение гонщикам "Ред Булла" Максу Ферстаппену и Даниэлю Риккьярдо. После гонки прошло разбирательство по поводу столкновения между ними, из-за чего оба сошли с дистанции.

– Комиссары выслушали объяснения Риккьярдо и Ферстаппена, – говорится в сообщении ФИА. – Оба пилота способствовали столкновению. Ферстаппен дважды менял траекторию, но незначительно. Риккьярдо же признал, что слишком поздно начал совершать обгонный маневр. Хотя авария случилась из-за изменения траектории Ферстаппена, мы считаем, что Риккьярдо также внес вклад в инцидент. Оба пилота выразили сожаление в беседе с комиссарами.

Отметим, что в случае накопления трех предупреждений по ходу сезона пилоты получают штраф в десять мест на старте гонки.