Фелипе Масса в интервью пресс-службе "Уильямса" прокомментировал свое возвращение в "Формулу-1". Сегодня стало известно о том, что 35-летний бразилец стал пилотом британской команды вместо ушедшего в "Мерседес" Валттери Боттаса. Партнером Массы станет 18-летний Лэнс Стролл.

– С того времени, как я сообщил о своем уходе из "Формулы-1" в прошлом году, я оценивал варианты для продолжения карьеры. Однако я уже принял решение и сейчас хочу сосредоточиться исключительно на "Уильямсе", – приводит Autosport слова Массы. – Могу сказать, что я бы не вернулся в "Формулу-1" в составе любой другой команды.

С момента прихода в "Уильямс" в 2014-м я осознал, что мне нравится быть ее частью. Я не утратил желания соревноваться и сражаться на трассе. Я на 100 процентов буду делать все возможное, чтобы помочь команде в 2017-м. Если бы во мне отсутствовала страсть к гонкам, я бы не согласился вернуться.

Мой контракт? Я не собираюсь обсуждать его детали. Просто скажу, что я принял верное решение и счастлив продолжать сотрудничество с командой. Пока что соглашение рассчитано на 2017 год. О своих дальнейших планах я ничего не знаю.

Нас ждет увлекательный сезон: регламент меняется, и мне предстоит провести много времени с командой в преддверии подготовки к соревновательному году. Пока что рано давать прогнозы, так как мы еще даже не заводили моторы. Могу сказать, что я с нетерпением жду момента, когда сяду в кокпит FW40 во время предсезонных тестов.