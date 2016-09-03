Даниил Квят: "Ошибка Грожана помешала мне выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Италии"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после квалификации "Гран-при Италии" отметил, что ошибка Ромэна Грожана из "Хааса" помешала ему выйти во второй сегмент. Россиянин стал 17-м, но будет стартовать 16-м – из-за наказания Грожана, на болиде которого заменили коробку передач.

– Я думаю, что круг был хорошим, но мне помешал Грожан в последнем повороте: он ошибся, и просто продолжал ехать по трассе, – приводит Motorsport слова Квята. – Это стоило нам примерно полутора-двух десятых, чего было бы достаточно для выхода во второй сегмент. Но такое иногда случается. Поведением машины сегодня я был доволен.

Я был в тридцати метрах позади него, то есть примерно в полусекунде. Может меньше. В такие моменты сцепление с трассой пропадает, хуже ведет себя передняя часть машины. По сравнению с собственным предыдущим кругом я потерял в этом месте полторы десятых, так что это большой "кусок" времени.

У нас были некоторые проблемы с машиной вчера и сегодня, но мои инженеры проделали отличную работу, готовя ее к квалификации. Почти все проблемы были решены, хотя кое-что еще можно было немного улучшить. Но все равно, они отлично справились, хорошо сработали. Как команда мы получили от машины более-менее ее максимум.