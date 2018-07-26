Чейз Кэри: "Мы глубоко опечалены известием о смерти Маркьонне"

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента "Феррари" Серджио Маркьонне.

- Мы глубоко опечалены известием о смерти Серджио Маркьонне, – цитирует Кэри Autosport. – Он был великолепным лидером не только в Формуле-1 и автоиндустрии, но и в мировом бизнесе, демонстрируя настоящую страсть, энергию и проницательность, и вдохновляя всех вокруг. Его вклад в Ф-1 неизмерим. Также он был настоящим другом для всех нас, и нам будет очень его не хватать. В это тяжелое время мы выражаем свои глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

Состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось на минувшей неделе из-за осложнений после операции, которую он перенес в больнице Цюриха. Маркьонне во главе Ferrari занимался, в том числе, вопросами присутствия компании в автоспорте, в частности, команды "Феррари" в чемпионате Формулы-1.