Берни Экклстоун: "Лучше бы мне прямо сказали, что не хотят видеть на "Гран-при"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун признался, что считает себя персоной нон-грата на этапах чемпионата мира. Это ему дали понять новые владельцы "Формулы-1" из компании Liberty Media.

– Через секретаршу мне отправили сообщение, в котором заявили, что у них не так много места на автодромах, где проводятся "Гран-при", для размещения людей от компании-владельца, – цитирует Daily Mail Экклстоуна. – Им якобы промоутеры дали меньше места, чем они хотели бы. Видимо, там есть офисы только для Чейза Кэри, Шона Братчеса и Росса Брауна. Три офиса, и все заняты. Иначе говоря, они меня не хотят видеть на "Гран-при". Но лучше бы они прямо так мне и сказали, а не косвенно намекали. Я сделаю им одолжение и не буду посещать гонки.