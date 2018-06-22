Алонсо еще не принял решения о выступлении в IndyCar

Менеджер пилота "Макларена" Фернандо Алонсо Луис Гарсия Абад отметил, что испанец еще не решил, уйдет ли в IndyCar в 2019 году. По его словам, Алонсо может принять решение позже.

– Сейчас это не вариант, – цитирует Onda Cero Абада. – Конечно, всегда есть возможность уйти или остаться, что-то выбрать. Но ничего не решено. Это лишь предположение из околоспортивных кругов. Мы спокойно работаем дальше. Когда придет время принять решение, Алонсо это сделает. Мы все хотим, чтобы он был доволен, получал удовольствие от гонок. Он сам знает, когда у него есть шанс победить. Алонсо такими шансами всегда пользуется.