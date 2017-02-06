Валерий Непомнящий: "Пусть на чемпионате мира будет больше африканских команд"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что увеличение квоты африканских команд на чемпионате мира не повредит футболу. Ранее ФИФА одобрила расширение числа участников финальной стадии с 32 команд до 48. По информации СМИ, Африка получит 9,5 путевки вместо нынешних 5. Непомнящий возглавлял сборную Камеруна и в 1990 году сделал ее первой командой Африки, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира. На данный момент ни одна африканская сборная не проходила дальше стадии 1/4 финала.

- В 1990 году на чемпионате мира играли две африканские сборные, - цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. - Потом добавили еще одну, потом еще и еще. И всегда говорили, что Африки на турнире не хватает. Лично я против увеличения количества команд-участниц чемпионата мира. Но если рассматривать его как проект, как бизнес, как событие мирового масштаба, то пусть там будет больше африканских команд. Футболу это точно никак не повредит.

Этому континенту надо помогать, пусть даже таким образом. В Африке всегда есть политические и экономические проблемы. Футбол помогает решать их в какой-то мере. Приведу пример: позиции президента Камеруна перед чемпионатом мира 1990 года были не очень стабильными, но хорошее выступление сборной помогло. Президент был един с командой, за счет чего выросла его популярность в народе. Так что пусть количество африканских сборных на чемпионате мира увеличивается.