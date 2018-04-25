"Ростов-Арене" присвоена вторая категория РФС

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов заявил, что РФС присвоил вторую категорию стадиону "Ростов-Арена". Согласно этой категории, здесь могут проходить любые матчи под эгидой РФС, кроме игр РФПЛ. Отметим, что "Ростов-Арена" примет пять матчей чемпионата мира.

– В соответствии с проектной документацией ввод в эксплуатацию "Ростов-Арены" осуществляется в два этапа, – цитирует ТАСС Безуглова. – По первому этапу документ получен 16 марта, стадион зарегистрирован в федеральную собственность. Получен сертификат РФС о присвоении стадиону второй категории. Второй этап включает в себя устройство систем контроля и управления доступа, систем связи, билетных систем. Итоговый акт ввода в эксплуатацию планируется получить 12 мая.

Российские стадионы подразделяются на шесть категорий. Арены второй категории должны вмещать не менее трех тысяч зрителей, оборудованы раздевалками для судей и команд, натуральным или разрешенным РФС искусственным газоном, основным и аварийным освещение, подогревом поля, а также системами видеонаблюдения.