Пауло Дибала: "Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси"

Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси. 31-летний игрок не выступал за сборную с момента окончания чемпионата мира-2018.

- Мы все хотим, чтобы Месси вернулся, - приводит слова Дибалы Sky Italia. - Он очень важен для нас. Однако все зависит от него самого. Мы - команда, состоящая из молодых игроков, и нам нужна поддержка болельщиков.

Отметим, что Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. На его счету 65 забитых мячей.

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