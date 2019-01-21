21:28 | Футбол — Чемпионат мира

Неймар: "Я не симулировал на чемпионате мира, против меня фолили"

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар отреагировал на обвинения в симуляции со стороны Пеле. 

- Критика со стороны Пеле? Это интересно. Как только ты перестаешь побеждать - приходит критика. Я никогда не симулировал на чемпионате мира. Против меня фолили, - приводит слова форварда Goal.com. 

На чемпионате мира 2018 года Неймар запомнился болельщикам частыми симуляциями. Особо дотошные поклонники футбола подсчитали, что бразилец за пять матчей провел, в сумме, более 14 минут, лежа на газоне. 

 

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