Неймар: "Я не симулировал на чемпионате мира, против меня фолили"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар отреагировал на обвинения в симуляции со стороны Пеле.

- Критика со стороны Пеле? Это интересно. Как только ты перестаешь побеждать - приходит критика. Я никогда не симулировал на чемпионате мира. Против меня фолили, - приводит слова форварда Goal.com.

На чемпионате мира 2018 года Неймар запомнился болельщикам частыми симуляциями. Особо дотошные поклонники футбола подсчитали, что бразилец за пять матчей провел, в сумме, более 14 минут, лежа на газоне.