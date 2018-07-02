Златко Далич: "Россия - не простой соперник для Хорватии"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Дании (1:1, 3:2 пен.) отметил, что команда сыграла не на своем уровне. По его словам, следующий соперник - сборная России - станет для хорватов не простым.

- Ментально мы оставались сильными, контролировали игру и в итоге победили, - приводит пресс-служба ФИФА слова Далича. - Это результат тяжелой работы, и от этого победа делается еще слаще. До сих пор мы играли превосходно и побеждали. Но всем нужно пройти через тяжелые моменты. Мы провели не лучший матч, не на таком высоком уровне сыграли, как в первых трех встречах. Но моя вера в моих игроков еще сильнее после сегодняшнего матча.



Субашич сегодня настоящий герой. Он отразил три пенальти, такое увидишь не каждый день. Мы каждый матч играем как финал. Россия - не простой соперник. Для нас это будет серьезная проверка.