Журналистов, освещающих сборную России, будут бесплатно поить пивом и вином. По талонам!

Работники СМИ ежедневно будут получать талоны на питание, а также при желании на спиртные напитки. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Сборная России по футболу подготовила отличные условия для журналистов, которые освещают сбор команды в австрийском Нойштифте. Работники СМИ ежедневно будут получать талоны на питание, а также при желании на спиртные напитки – пиво и вино. Кроме того, в неограниченном количестве предоставляется вода и сок. Использовать талон можно в кафе рядом с медиацентром. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России перед домашним чемпионатом мира по футболу-2018 проводит сбор в Нойштифте с 20 по 31 мая. На 30 мая назначен контрольный матч с Австрией.

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