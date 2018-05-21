13:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Журналистов, освещающих сборную России, будут бесплатно поить пивом и вином. По талонам!

Работники СМИ ежедневно будут получать талоны на питание, а также при желании на спиртные напитки. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Работники СМИ ежедневно будут получать талоны на питание, а также при желании на спиртные напитки. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
4

Сборная России по футболу подготовила отличные условия для журналистов, которые освещают сбор команды в австрийском Нойштифте. Работники СМИ ежедневно будут получать талоны на питание, а также при желании на спиртные напитки – пиво и вино. Кроме того, в неограниченном количестве предоставляется вода и сок. Использовать талон можно в кафе рядом с медиацентром. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России перед домашним чемпионатом мира по футболу-2018 проводит сбор в Нойштифте с 20 по 31 мая. На 30 мая назначен контрольный матч с Австрией.

Все о сборной России // Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России

4
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

rastasick

пиво не спасет-водки да побольше!

13:29

баламошка

Это и фрица того вином поить будут, чтоб он Россию материл?

13:19

Serenky25

У Саламыча еще бутылка шнапса есть в загашнике.

13:19

загадочный лысый ассятин

Представляю, что теперь ""наосвещают"" гражданин СИ. и иже с ним....

13:16

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!