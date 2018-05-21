Журналистов, освещающих сборную России, будут бесплатно поить пивом и вином. По талонам!

Сборная России по футболу подготовила отличные условия для журналистов, которые освещают сбор команды в австрийском Нойштифте. Работники СМИ ежедневно будут получать талоны на питание, а также при желании на спиртные напитки – пиво и вино. Кроме того, в неограниченном количестве предоставляется вода и сок. Использовать талон можно в кафе рядом с медиацентром. (Дмитрий СИМОНОВ)
Сборная России перед домашним чемпионатом мира по футболу-2018 проводит сбор в Нойштифте с 20 по 31 мая. На 30 мая назначен контрольный матч с Австрией.
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rastasick
пиво не спасет-водки да побольше!
13:29
баламошка
Это и фрица того вином поить будут, чтоб он Россию материл?
13:19
Serenky25
У Саламыча еще бутылка шнапса есть в загашнике.
13:19
загадочный лысый ассятин
Представляю, что теперь ""наосвещают"" гражданин СИ. и иже с ним....
13:16