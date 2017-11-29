Журналист AS: "Обложка в стиле плаката ЧМ-2018 - это прикол"

Журналист испанского ежедневника AS Хорхе Эрнандес отметил, что редакция пошутила насчет официального плаката ЧМ-2018. Ранее в Твиттере издания появилось фото плаката и такое же по стилю изображение обложки AS, якобы посвященной финалу ЧМ-2010 между Испанией и Голландией. На плакате ЧМ-2018 изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин, а на обложке AS, которая оказалась фейком, нарисован Икер Касильяс.
– Это прикол, – признался Эрнандес. – Наш респект Икеру, которого захотели сравнить с Яшиным. Не волнуйтесь, это просто шутка! Касильяс круто провел финал. Сейчас у него непростой период. Решили так его поддержать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
¿Ganas de Mundial? 🔜🇷🇺 pic.twitter.com/Zrhf9spOVl– AS (@diarioas) 29 ноября 2017 г.
Официальный плакат ЧМ-2018 стилистически повторяет обложку AS к финалу ЧМ-2010
shpasic
Dr.Nevr, запишем их ники из соседнего обсуждения)
22:24
xiz61
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22:02
Dr.Nevr
Где теперь те кто писали "Позор! Плагиат!"...
21:59