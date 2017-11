Журналист AS: "Обложка в стиле плаката ЧМ-2018 - это прикол"

Журналист испанского ежедневника AS Хорхе Эрнандес отметил, что редакция пошутила насчет официального плаката ЧМ-2018. Ранее в Твиттере издания появилось фото плаката и такое же по стилю изображение обложки AS, якобы посвященной финалу ЧМ-2010 между Испанией и Голландией. На плакате ЧМ-2018 изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин, а на обложке AS, которая оказалась фейком, нарисован Икер Касильяс.

– Это прикол, – признался Эрнандес. – Наш респект Икеру, которого захотели сравнить с Яшиным. Не волнуйтесь, это просто шутка! Касильяс круто провел финал. Сейчас у него непростой период. Решили так его поддержать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Официальный плакат ЧМ-2018 стилистически повторяет обложку AS к финалу ЧМ-2010