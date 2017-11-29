21:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Официальный плакат ЧМ-2018 стилистически повторяет обложку AS к финалу ЧМ-2010

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Стиль официального плаката ЧМ-2018 повторяет обложку испанского ежедневника AS. Об этом само испанское издание напомнило в своем Твиттере, выложив фото плаката и обложки, которая была посвящена финалу ЧМ-2010 между сборными Испании и Голландии.

На обложке AS был изображен вратарь сборной Испании Икер Касильяс, а на плакате ЧМ-2018 – легендарный советский голкипер Лев Яшин.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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xiz61

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22:03

Dr.Nevr

Успокойтесь! АS уже написали что это прикол с их стороны

21:57

Shast1983.83

Позорище блин,оригинальность просто на высоте.

21:52

shpasic

это журнал прикололся.

21:51

nikyurmax

Пипец , это же копия. Автора плаката на ковёр. За работу ему ещё и платили же.

21:44

ЗЗ+

Капец. Вообще слизано. Позор

21:40