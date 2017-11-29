Официальный плакат ЧМ-2018 стилистически повторяет обложку AS к финалу ЧМ-2010

Стиль официального плаката ЧМ-2018 повторяет обложку испанского ежедневника AS. Об этом само испанское издание напомнило в своем Твиттере, выложив фото плаката и обложки, которая была посвящена финалу ЧМ-2010 между сборными Испании и Голландии.

На обложке AS был изображен вратарь сборной Испании Икер Касильяс, а на плакате ЧМ-2018 – легендарный советский голкипер Лев Яшин.