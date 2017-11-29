Официальный плакат ЧМ-2018 стилистически повторяет обложку AS к финалу ЧМ-2010

Стиль официального плаката ЧМ-2018 повторяет обложку испанского ежедневника AS. Об этом само испанское издание напомнило в своем Твиттере, выложив фото плаката и обложки, которая была посвящена финалу ЧМ-2010 между сборными Испании и Голландии.
На обложке AS был изображен вратарь сборной Испании Икер Касильяс, а на плакате ЧМ-2018 – легендарный советский голкипер Лев Яшин.
¿Ganas de Mundial? 🔜🇷🇺 pic.twitter.com/Zrhf9spOVl– AS (@diarioas) 29 ноября 2017 г.
xiz61
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22:03
Dr.Nevr
Успокойтесь! АS уже написали что это прикол с их стороны
21:57
Shast1983.83
Позорище блин,оригинальность просто на высоте.
21:52
shpasic
это журнал прикололся.
21:51
nikyurmax
Пипец , это же копия. Автора плаката на ковёр. За работу ему ещё и платили же.
21:44
ЗЗ+
Капец. Вообще слизано. Позор
21:40