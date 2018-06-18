Жозе Моуринью: "России нужно сыграть вничью с Египтом, и можно считать, что дело в шляпе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что его прогнозы на матчи чемпионата мира-2018 в группе A пока сбываются. Специалист предположил, что в плей-офф выйдут Россия и Уругвай, обе команды выиграли стартовые матчи (5:0 с Саудовской Аравией и 1:0 с Египтом соответственно).

Я предсказывал, что Россия и Уругвай выйдут в плей-офф из группы A, и пока обе эти команды лидируют с тремя очками. России нужно сыграть вничью с Египтом, и тогда можно считать, что дело в шляпе, - цитирует RT Моуринью.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу