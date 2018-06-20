Жозе Фонти: "Игра Португалии была не лучшей, но три очка у нас"

Защитник сборной Португалии Жозе Фонти - о победе над Марокко (1:0).

- Мы победили, три очка у нас, это самое главное. Всегда смотрим на свою игру критически. Знаем, что само выступление оставляет желать лучшего. Но мы ведь играли против хорошей команды, они тоже борются за свою страну. Мы смогли грамотно обороняться, хотя нужно прибавлять в некоторых аспектах. Это и попробуем сделать в следующем матче, - сказал Фонти. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты