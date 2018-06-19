Жительница Кубани родила сына во время матча сборной России и назвала его в честь Головина

Жительница Кубани раньше срок родила сына. Это произошло во время матча ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия (5:0).

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, женщина назвала сына в честь Александра Головина.

- В одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была беременна 36 недель, так переживала во время матча, болея за российскую команду, что у нее начались роды, и родила в тот момент, когда завершился матч, - цитирует министра "Интерфакс". - Поэтому сына назвали Александром.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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