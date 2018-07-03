13:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жирков, вероятно, пропустит матч с Хорватией


По информации "СЭ", левый защитник сборной России Юрий Жирков с большой долей вероятности пропустит матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией, который состоится 7 июля в Сочи.

Предварительный диагноз, поставленный 34-летнему футболиста сразу после игры 1/8 с Испанией (1:1, пен. – 4:3), - "воспаление сухожилия одной из мышц голени" - подтвержден в понедельник в результате МРТ.

Впрочем, существует вероятность, что за время, которое остается до четвертьфинала, травму получится вылечить. Но при этом есть и более печальный сценарий – не исключено, что  Жирков выбыл из строя до конца турнира. (Сергей ЕГОРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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