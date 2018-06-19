22:24 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жест дня. Дзюба празднует гол


Нападающий сборной России Артем Дзюба, забив гол Египту в матче группового турнира чемпионата мира-2018, отдал воинское приветствие главному тренеру Станиславу Черчесову

В предыдущей игре - против Саудовской Аравии (5:0) - произошел обратный эпизод: Станислав Черчесов отдал воинское приветствие Дзюбе, когда тот забил гол.

Отметим, что Дзюба изобразил воинское приветствие более точно: положив другую ладонь на голову, он обозначил головной убор, поскольку в российской армии отдается воинское приветствие не должно отдаваться при непокрытой голове.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Египет

Россия - Египет

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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