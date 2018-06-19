Жест дня. Дзюба празднует гол

Нападающий сборной России Артем Дзюба, забив гол Египту в матче группового турнира чемпионата мира-2018, отдал воинское приветствие главному тренеру Станиславу Черчесову.

when your boy leaves the bar with a chick way out of his league & you can't believe your eyes #RUS #WorldCup pic.twitter.com/dp3Elw1j6N – Across the Pond (@ATPradio) 19 июня 2018 г.

В предыдущей игре - против Саудовской Аравии (5:0) - произошел обратный эпизод: Станислав Черчесов отдал воинское приветствие Дзюбе, когда тот забил гол.

Отметим, что Дзюба изобразил воинское приветствие более точно: положив другую ладонь на голову, он обозначил головной убор, поскольку в российской армии отдается воинское приветствие не должно отдаваться при непокрытой голове.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Египет