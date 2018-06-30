Жена Месси прибыла в Казань вместе с детьми. Фото

Жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прибыла в Казань, чтобы поддержать своего супруга. Она взяла с собой детей.
Также прибыли в город другие члены семьи Месси - его родители, братья, племянники. Телеканал TyC Sports в своем Твиттере опубликовал фото жены футболиста с сыном Матео. В Казани сборная Аргентины проведет матч ЧМ-2018 со сборной Франции.
#TyCSportsMundial ¡Llegaron sus mejores fans! La familia de Messi ya está en Kazán: https://t.co/7YhrDhs30K pic.twitter.com/wYpY8kArA5– TyC Sports (@TyCSports) 30 июня 2018 г.
Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/