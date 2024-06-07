Месси — об участии в ЧМ-2026: «Зависит от того, как я себя буду чувствовать»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о возможном участии в чемпионате мира 2026 года.

«Это зависит от того, как я себя буду чувствовать физически и от того, насколько я реалистичен по отношению к самому себе. Время еще есть, так что я не знаю, как мне пока что быть. Возраст — это тоже реальность, хотя это всего лишь число», — приводит слова Месси журналист Полло Альварес.

В текущем сезоне 36-летний аргентинец провел 15 матчей за «Интер Майами», в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Месси в составе сборной Аргентины принял участие в пяти чемпионатах мира и выиграл турнир в 2022 году.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.