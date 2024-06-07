Сборная Марокко дома в городе Агадир примет Замбию в матче отборочного турнира группы E чемпионата мира-2026 по футболу 7 июня. Игра пройдет на стадионе «Адрар». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Марокко — Замбия можно будет в прямом эфире по подписке в видеосервисе Okko. Начало — в 21.45 мск. В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция с ключевыми событиями игры африканских национальных команд в рамках отбора ЧМ-2026.

Сборная Марокко занимает первое место в группе E с тремя очками в отборе чемпионата мира-2026. Замбия с тремя баллами идет на второй строчке в турнирной таблице.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.