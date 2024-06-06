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Сегодня, 19:45

Сенегал — ДР Конго: смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026 в Африке

Сенегал и ДР Конго 6 июня сыграют в матче отбора ЧМ-2026
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе.
Алиу Сиссе.
Фото Global Look Press

Сборная Сенегала примет дома ДР Конго в матче отборочного турнира группы B чемпионата мира-2026 по футболу 6 июня. Игра пройдет на стадионе «Ме Абдулайе Ваде» в городе Диамниадио. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Сенегал — ДР Конго можно будет в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало — в 21.45 мск.

В матч-центре «СЭ» будет доступна трансляция с ключевыми событиями игры отбора ЧМ-2026 между африканскими командами.

Сборная Сенегала с главным тренером Алиу Сиссе лидирует в группе B квалификации ЧМ-2026 с 4 баллами. Сборная ДР Конго под руководством Себастьена Десабра набрала три очка и идет на третьей строчке в турнирной таблице.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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